ОАК и S7 подписали договор о поставке 100 самолетов Ту-214

ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОАК) и АО «Авиакомпания „Сибирь“» (S7) подписали меморандум по поставке 100 обновленных самолётов ТУ-214, 18 сентября сообщает пресс-служба главы Татарии Рустама Минниханова.
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