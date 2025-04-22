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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин делит 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф с Павелски – у обоих по 74. На 12-м месте идет Лемье (76), на 11-м – Ягр (78), рекорд у Гретцки (122)

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы (в том числе победную в овертайме) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0).

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