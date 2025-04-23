Главное, чтобы не выбрали «маму»: Кто придет на смену Франциску

Какое нам дело до их папы? Не помер бы, мы бы не узнали, как его зовут....

АндрейБорков

Церковники хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан.... Прямо как в песне Владимира Семеновича. Теперь главное, опять же по В.С. Высоцкому, нужного ПАПУ им подкинуть, из поляков не надо, а вот из словаков, венгров😆😆😆 или сербов, вот это было бы можно.