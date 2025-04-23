Театр абсурда
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Театр абсурда

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Главное, чтобы не выбрали «маму»: Кто придет на смену Франциску

Главное, чтобы не выбрали «маму»: Кто придет на смену Франциску

Царьград © Stefano Spaziani Spaziani/Globallookpress Уход из жизни папы римского Франциска — испытание для Ватикана и всего католического мира.

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Комментарии
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Валерий Беседин
Мне предлагали... Я отказался. Ну их в маму.
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12 час.
М
Мария
Какое нам дело до их папы? Не помер бы, мы бы не узнали, как его зовут....
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9 час.
АндрейБорков
Церковники хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан.... Прямо как в песне Владимира Семеновича. Теперь главное, опять же по В.С. Высоцкому, нужного ПАПУ им подкинуть, из поляков не надо, а вот из словаков, венгров😆😆😆 или сербов, вот это было бы можно.
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14 мин.
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