Грозит 40-летним: врач назвала опасный для людей старшего возраста продукт

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие изменения в питании необходимы людям после 40 лет.С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому даже здоровому человеку необходимо пересмотреть свои пищевые привычки.
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