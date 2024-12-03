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Грозит 40-летним: врач назвала опасный для людей старшего возраста продукт

Грозит 40-летним: врач назвала опасный для людей старшего возраста продукт

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие изменения в питании необходимы людям после 40 лет.С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому даже здоровому человеку необходимо пересмотреть свои пищевые привычки.

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