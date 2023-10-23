UAW Hits Stellantis Truck Plant With Strike, Sparking Production Shutdown The United Auto Workers union has hit Stellantis' largest and most profitable plant with a labor action, causing production at the facility to come to a screeching halt.
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