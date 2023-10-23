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Zero Hedge

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UAW Hits Stellantis Truck Plant With Strike, Sparking Production Shutdown

UAW Hits Stellantis Truck Plant With Strike, Sparking Production Shutdown

UAW Hits Stellantis Truck Plant With Strike, Sparking Production Shutdown The United Auto Workers union has hit Stellantis' largest and most profitable plant with a labor action, causing production at the facility to come to a screeching halt.

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