Чайковская о «Кумпарсите» Пахомовой и Горшкова: «Мила своим исполнением взяла и все вытащила. Плюс Саша не мешал, куда нужно попадал»

– Когда вы поняли, что Пахомова не просто хорошая фигуристка, а выдающаяся? – Получилось как? Она разругалась со своим тренером Станиславом Жуком, и ко мне приехал ее отец – генерал-майор авиации, орденоносец, Герой Советского Союза.