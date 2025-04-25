НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

Чайковская о «Кумпарсите» Пахомовой и Горшкова: «Мила своим исполнением взяла и все вытащила. Плюс Саша не мешал, куда нужно попадал»

– Когда вы поняли, что Пахомова не просто хорошая фигуристка, а выдающаяся? – Получилось как? Она разругалась со своим тренером Станиславом Жуком, и ко мне приехал ее отец – генерал-майор авиации, орденоносец, Герой Советского Союза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх