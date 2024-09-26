Циципас на турнире в Токио из-за плохого самочувствия взял медперерыв в середине гейма

Стефанос Циципас плохо чувствовал себя в первом круге турнира в Токио против Алекса Микельсена. При счете 15:30, 1:3 в решающем сете Циципас на своей подаче присел на корточки, а потом пошел к скамейке и взял медицинский перерыв.