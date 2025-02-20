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test mazurok

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⚡️ В Керчи жители 85 домов останутся без газа 25 февраля

⚡️ В Керчи жители 85 домов останутся без газа 25 февраля По информации пресс-службы «Крымгазсети», из-за ремонтных работ будет приостановлена подача газа с 8:00 до 17:00.

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