⚡️ В Керчи жители 85 домов останутся без газа 25 февраля По информации пресс-службы «Крымгазсети», из-за ремонтных работ будет приостановлена подача газа с 8:00 до 17:00.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ В Керчи жители 85 домов останутся без газа 25 февраля По информации пресс-службы «Крымгазсети», из-за ремонтных работ будет приостановлена подача газа с 8:00 до 17:00.