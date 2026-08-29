6 простых идей для дачного сада

Смородина, малина и петунии на грядках – знакомая картина почти на каждом втором участке, и в этом нет ничего плохого, просто со временем такой дачный пейзаж перестаёт удивлять даже самих хозяев.
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