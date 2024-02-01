Вайнштейн: НТВ пустит в эфир «Слово пацана» без цензуры

Телеканал НТВ покажет сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в версии «18+». Его не будут цензурировать для показа в эфире, сообщил генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн.