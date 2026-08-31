Кружку с надписью "Армия России" обнаружили в офисе одного из лидеров партии "Альтернатива для Германии" На вопрос о происхождении Тильшнайдер ответил, что не придаёт этому значения, и сказал, что кружку подарили некоторое время назадШтирлиц никогда так не был близок к провалу.