Штирлиц был близок к провалу

Кружку с надписью "Армия России" обнаружили в офисе одного из лидеров партии "Альтернатива для Германии" На вопрос о происхождении Тильшнайдер ответил, что не придаёт этому значения, и сказал, что кружку подарили некоторое время назадШтирлиц никогда так не был близок к провалу.
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