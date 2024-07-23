«Все уже понимают, что Red Bull — не самовоз»: Оруджев — о форме Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев оценил поведение голландца Макса Ферстаппена, который на Гран При Венгрии позволил себе ряд резкий высказываний в адрес своей команды Red Bull, с которой пилот завоевал три титула чемпиона мира.