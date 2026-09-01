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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» рассмотрит обмен Ирвинга в феврале, если он сможет вернуться на прежний уровень

« Даллас » может обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном НБА в феврале, если баскетболист сможет вернуться на прежний или близкий к нему уровень после долгого восстановления, сообщает обозреватель Heavy Шон Девени.

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