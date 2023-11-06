Зачинщик "большой войны" известен. Лавров озвучил неутешительный прогноз для мира

Коллективный Запад привык использовать чужие ресурсы и решать свои проблемы за чужой счёт. Сергей Лавров уверен, что англосаксы осознанно толкают Ближний Восток к большой войне, чтобы поиметь с этого выгоду.
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