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Зачинщик "большой войны" известен. Лавров озвучил неутешительный прогноз для мира

Зачинщик "большой войны" известен. Лавров озвучил неутешительный прогноз для мира

Коллективный Запад привык использовать чужие ресурсы и решать свои проблемы за чужой счёт. Сергей Лавров уверен, что англосаксы осознанно толкают Ближний Восток к большой войне, чтобы поиметь с этого выгоду.

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