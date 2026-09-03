Не все в ВСУ являются озверевшими нацистами, некоторые украинские военнослужащие пытаются, как могут, сохранить человеческий облик, заявил ветеран российских штурмовых подразделений Антон Гусев.
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