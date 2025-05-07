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Три различных пути одного братского народа: Россия, Белоруссия и Украина после распада СССР

Три различных пути одного братского народа: Россия, Белоруссия и Украина после распада СССР

Уже никто не станет спорить: на огромных просторах России, Беларуси и Украины живёт единый народ. Отличия между ними — разве что в языковых диалектах да местных традициях, которые, к слову, порой удивительно схожи между собой.

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Комментарии
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Алексей Тан
Нет ни каких &quot;&quot;БРАТСКИХ&quot;&quot; народов в природе... от слова СОВСЕМ!!!... тем более... тем более , ЛЖИВЫЕ западенцы и ЛЖИВЫЕ Выкресты!.... по определению, УЖЕ не могут быть &quot;братскими&quot;... СЛАВЯНСКОМУ, ПРАВОСЛАВНОМУ, РУССКОМУ Народу.
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