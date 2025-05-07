Три различных пути одного братского народа: Россия, Белоруссия и Украина после распада СССР

Алексей Тан

Нет ни каких ""БРАТСКИХ"" народов в природе... от слова СОВСЕМ!!!... тем более... тем более , ЛЖИВЫЕ западенцы и ЛЖИВЫЕ Выкресты!.... по определению, УЖЕ не могут быть "братскими"... СЛАВЯНСКОМУ, ПРАВОСЛАВНОМУ, РУССКОМУ Народу.