Три различных пути одного братского народа: Россия, Белоруссия и Украина после распада СССР

Уже никто не станет спорить: на огромных просторах России, Беларуси и Украины живёт единый народ. Отличия между ними — разве что в языковых диалектах да местных традициях, которые, к слову, порой удивительно схожи между собой.
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