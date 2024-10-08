Половина депутатов Гондураса не посещают заседания Национального конгресса

Около 50% депутатов в Гондурасе регулярно не посещают заседания Национального конгресса, несмотря на то, что продолжают получать зарплату без каких-либо проблем, заявил депутат партии «Свобода и возрождение» Овед Лопес 7 октября, сообщает Hondudiario.
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