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Лукашенко провёл свой парад: "Мы больше под плёткой ходить не будем"

Лукашенко провёл свой парад: "Мы больше под плёткой ходить не будем"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл в Минске Парад Победы. Во время своей речи он посоветовал западным странам не понимать "превратно" миролюбивость белорусского народа и правительства и отметил, что "мы больше под плёткой ходить не будем".

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