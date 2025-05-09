Лукашенко провёл свой парад: "Мы больше под плёткой ходить не будем"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл в Минске Парад Победы. Во время своей речи он посоветовал западным странам не понимать "превратно" миролюбивость белорусского народа и правительства и отметил, что "мы больше под плёткой ходить не будем".
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