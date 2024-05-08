EUobserver: Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала

Актер Стивена Сигал, исполняющий функции специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия, может быть подвергнут санкциям со сторон Евросоюза.
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