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Путин: РФ выступает за включение большего числа участников в работу банка БРИКС

Россия выступает за включение большего числа участников в работу Нового банка развития БРИКС. Об этом заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в разговоре с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф.

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