140-летие села Малая Черга отметили в Республике Алтай

12 сентября в Шебалинском районе Республики Алтай отметили 140-летие села Малая Черга. Об этом сообщила глава муниципалитета Лариса Андреева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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