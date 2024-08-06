Опасность лесов и гор: почему люди пропадают в дикой природе

В лесах и горах России каждый год пропадают люди, и эти случаи вызывают много вопросов. Что происходит с теми, кто уходит на природу и не возвращается? И как спасатели и силовики ищут тех, кто не смог самостоятельно отыскать дорогу домой на бескрайних просторах России? Читайте на «ФедералПресс».
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