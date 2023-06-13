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Японские власти обеспокоены ростом числа туристов на Фудзи

Японские власти обеспокоены ростом числа туристов на Фудзи

Резкий рост спроса на домики для отдыха на горе Фудзи побудил японских чиновников призвать к мерам по сдерживанию толпы, включая возможные ограничения на въезд во время альпинистского сезона этим летом, сообщает 13 июня англоязычная газета The Japan Times.

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