Японские власти обеспокоены ростом числа туристов на Фудзи

Резкий рост спроса на домики для отдыха на горе Фудзи побудил японских чиновников призвать к мерам по сдерживанию толпы, включая возможные ограничения на въезд во время альпинистского сезона этим летом, сообщает 13 июня англоязычная газета The Japan Times.