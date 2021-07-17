«Айлендерс» обменяли Ледди в «Детройт» на Паника и пик 2-го раунда драфта-2021

«Айлендерс» и «Детройт» произвели обмен игроками. «Ред Уингс» получили 30-летнего защитника Ника Ледди, ньюйоркцы — 30-летнего форварда Рихарда Паника и выбор (52-й) во втором раунде драфта НХЛ-2021, который ранее принадлежал «Эдмонтону».
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