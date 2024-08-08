В России покажут дрон «Привет-82МК2»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», покажут беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам.