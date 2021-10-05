Рассуждения о возможной судьбе Путина после ухода с поста президента

Темы дняПолитикаРассуждения о возможной судьбе Путина после ухода с поста президента автор - Советский патриот Какие-то фантастические новости пришли сегодня из Франции.Вернуться к статье8423НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон Мартинникто не имеет права делать в стране эксперименты политического или экономического характера не ориентируясь на голоса живущих в нем граждан , это неправильноАлександрЭтих голосов 145 млн.Все разные.Астон Мартинну и что ,сложно и трудно, но именно разные голоса отражают суть происходящих процессов и эту музыку необходимо слушать , и это не значит что нужны эксперименты во имя непонятного результатаЕвгений ГоголевВ России настоящая демократия. Большинство решает, как и что делать, для этого выборы. Посмотрите на результаты. В России не будет, как в Хохлостане или Гейропах. Меньшинства не будут диктовать большинству. Про нечестные выборы расскажите американцам.Астон Мартинда вы своей наивностью весь народ распугаетеЕвгений ГоголевНенависть, где? Демократия-власть большинства. Где ненависть?Астон Мартинчитайте внимательно , слово ненависть никто не писал ...mark nikitinСкажите это Америке.mark nikitinДемократия - инструмент уничтожения народа его собственными руками.Астон Мартина что, разве там не глобалисты рулят? , разницы то никакойmark nikitinНет Глаболистов. Есть Оккупант - США, и все его Вассалы. А Народ сдал себя сам на поругания Англосаксам, приняв конституцию 93 года. Свего решения народ не отозвал.Астон Мартинразве народ выступал в конгрессе США и мычал - коммунистический идол низложен навсегда итд?SSoberingЧтобы задаваться таким вопросом, поднимающему этот вопрос нужно кое знать и понимать.АлександрДурак автор,а не советский патриот.ДенисА твоя версия какая по теме?АлександрТа,за которую 71% на сей час проголосовал.ДенисКогда это народ голосовал чтоб как у Каддафи, Чаушеску, или Саддама?АлександрА при чём тут это? Или ты не видишь результатов голосования в данной теме?ДенисКакая ответственность его ждёт?АлександрОтветственность у него сейчас.За страну.А когда уйдёт в отставку будет спокойно отдыхать на пенсии.На заслуженной.ДенисВ тайге гуляет и показывает это людям которым хреново, это плевок в душу. А ответственность где? Кремль это разве колония?АлександрВ тайге гуляет любой желающий.Президент не исключение.Тайга большая.Если кому-то от этого хреново,то это его личная проблема.Президент не нянечка в детском саду.И при чём тут колония?ДенисШурочка, ты прикидываешься или правда идиот? Думаю второе. Любого желающего на халяву никто не повезёт на самолёте-вертолёте. Любого в тайге наоборот могут привлечь якобы за браконьерство, или просто возникнет много вопросов что он тут делает в такой глуши. Пукин же за наши налоги развлекается там где хочет. Говоришь что президент не исключение, почему он не в колонии до сих пор? Он себя сделал неприкосновенным, о какой именно ответственности ты несёшь?АлександрИдиотом,как обычно,ты себя выставляешь.Зачем на халяву? Мой коллега купил билет на самолёт и отдохнул 2 недели на Байкале.Кругом тайга,гуляй сколько влезет.Я в тайге гулял,когда в командировку во Владик летал. Никто вопросов не задавал.С какого бодуна Путин должен быть в колонии?Тебе так хочется?Ну, перехочется. Предъявить -то тебе президенту нечего,как и другим,подобным тебе, скудоумным.В отличие от тебя,у президента большая ответственность.За благополучие государства.И он с этим справляется.А вот подобные тебе даже за себя не в состоянии ответить.Всё-то за вас должно делаться.ДенисТы опять петляешь как и пукин. Твой друг не президент страны и он билет именно купил, а ¨царь¨ халявщик. Я не собираюсь ему предъявлять, я не прокурор. Но он предатель и паразит, не лучше ЕБНа. В чём именно благополучие? Ответственность какая именно?АлександрОчередное подтверждение твоей глупости или упоротости.Президент находится на гособеспечении.Как в СССР находились на гособеспечении вся верхушка государства,КПСС ,ВЛКСМ и другие представители высшей номенклатуры. Кого или что предал Путин?Расскажи,звиздобол.А благополучие простое.В стране мир,страна надёжна защищена, жизнь вполне благополучна у большинства народа.О чём печалиться то?ДенисНу хоть признался что он паразит, — на гособеспечении. А людям уже проезд в автобусе подорожал опять. У меня автобус междугородний. Я не могу наследство получить из за возни с документами, всё усложнили, каждый совет конторских крыс надо оплатить, и они по новой меня пересылют бегать по кругу по конторам, искать непонятные справки. Но я даже телефоны не могу узнать, если узнаю, то туда не дозвонишься. Просидев в очереди ещё неизвестно что мне ответят, а по потом по новой беготня и везде опять надо платить. Ездить мне не близко, и морозы уже у нас. А если человек живёт на другом конце страны, как ему быть? А пукин посасывает кака-колу в тайге и лыбится с опухшей розовой рожей, его мухи не кусают. Он предал тех кто за него голосовал. Он свои обязанности не исполняет, ни одной, он нагло врёт. И говорю лично я, русский и гражданин своей страны, у нас правит вредитель и паразит.АлександрДа,ты конченый дурак.SSoberingСлов нет даже охарактеризовать этого умственного малыша.АлександрДа,он туп на редкость.Сколь и многословен.Михаил АндреевТебе хреново от того ,что президент на пару дней слетал в тайгу а не на Мальдивы? Тебе хреново? Ну так не смотри.Михаил АндреевДениска идиотик ,ты действительно веришь ,что президенты других стран живут на свои деньги а не выделенные на них государством? Да ты дЭбил ещё больший ,чем здесь себя показал. )))) Ты б не показывал свою убогость на всеобщее обозрение.Boris MaxДУРАК ты а не гражданин!SSoberingА вообще вопрос глупый. Если валят США, если Францию с Англией выпихнули из высшей лиги по разделу мира и из нового валютного пространства начали выталкивать, если Меркель с Джонсоном соревновались кто первым к Путину прискочит, если до этого Путин объявил миру на Давосе две новые концепции управления мировой экономикой, ТО........ какого хрена возникают такие глупые вопросы?mark nikitinЭто война с Народом России, Интернет американское изобретение. Идёт мониторинг мнений.SSoberingИнтернет советское изобретение. Война идёт страновой элиты США не только с Россией, но и с глобалистами. На территории России идёт также война с Путиным. А именно... 50% подпиндосным правительством (при Айфончике 100% подпиндосное было), 50% подпиндосной и столько же тупой думой, А ТАКЖЕ БЕЗГРАМОТНЫМИ ЛЮДЬМИ ИЗ НАСЕЛЕНИЕЯ РОССИИ, которые помогают безуспешным попыткам свалить Путина не только США, но и таким людям, как Греф, Кудрин, Силуанов, Набиулина, Голикова, Чубайс уже не в счёт, правительству Москвы, многим губерам и т.д и т.п. ДЛЯ НЕОСВЕДОМЛЁННЫХ И БЕЗГРАМОТНЫХ!!!..........На Петербургском экономическом форуме во время так называемого обеда Сбербанка... Греф:- " «А ну-ка, какая тут у нас разбивочка? Кто верит в эти национальные проекты, а кто не верит?». Голикова, прямым текстом:- «Мы всё полностью дискредитируем, всё дискредитируем!» Силуанов: «Мы сделаем таким образом, что народ взвоет и проклянёт Путина с его национальными проектами». Шохин:- «А! Перестроечки тебе захотелось? Устроим мы тебе Перестроечку»! «Кудрин, ты вот, значит, что хочешь – чтобы Соединённым Штатам достались эти денежки, которые нарабатывают люди (чиновники и олигархи). Иначе ты здесь Путину устроишь полное обрушение. Ты не Путину – ты стране это устраиваешь».Михаил АндреевТак их задают такие же дЭбилы ,как ,,Денис,, -ка идиот.))))ВВВиктория ВикторияПутин давно озаботился своим будущим ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, также как настоящим и будущим ельцинской семьи. Хотя бы иногда, прежде чем затрагивать какую-нибудь тему, справляйтесь в справочниках, законах.... Ну, каким он останется в памяти народа, будущего поколения - тогда видно будет....Boris MaxЕльцин и умер, уйдя от суда человеческого за всё то зло, что совершил против народа России в 90-е.___________________ А ТЫ, АВТОР, ГДЕ БЫЛ КОГДА ВЫБИРАЛИ ЕБН? И КАКОЕ ПРАВО ИМЕЕШЬ , ТЫ ЧЕРВЯК, ХОТЬ ЧТО ТО, ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКУ КОТОРОМУ ПОКЛОНЯЕТСЯ ВЕСЬ МИР!Александр ЯпринцевЧервяк, это ты-Boris Max? - навозный. А покланяются ельцину Запад и американцы, так как был их холуём. ЕБН- предатель России, враг Российского народа, алкоголик, разграбитель страны. Гореть ему в Аду.mark nikitinЕльцин как раз мучился от того что СССР сдали Америке, которой Вы поклоняетесь. Но он был вторым после горбачёва и три раза пытался поднять восстание против оккупации.ДенисЭто кто ЕБНу поклоняется?Boris MaxЯ не поклонник пиндосов. А вот вы ярый зюгановец...))) ЕБН так пытался поднять, что поскакал к Клинтону и орал на весь Мир -Боже благослови Америку? ХА_ХА_ХА_Boris MaxИ где этоты увидел, что бы я ратовал за алкаша?Boris Max)))))) Ну конечно не ЕБН поклоняется весь МИР... А В.В. Путину...))) По тексту пропустил.. я извиняюсь... но должны были понять...))))GGarryавтор точно ПОЦ......Татьянка Яцукпросто мразь...сергей кочегаровГлупые рассуждения автора, и это "Советский патриот"? А этот патриот забыл, что в советской думе (правда она Верховным Советом называлась) была только одна правящая партия и никакой альтернативы. А патриот забыл, что ни Хрущева, ни Горбачева, ни их приспешников и холуев никто не судил? Да и просто осуждать в кулуарах боялись? А этот патриот (волю почуял) трезвонит на весь мир, разглагольствует о непонятном скудным умишком своим: что делать, быть или не быть, Каддафи наш президент или Саддам? Нет, наш Президент Путин и не тебе его осуждать. Он сделал Историю современной России, не дал столкнуть её в пропасть. А что он почитает Ельцина, так это его дело, я вот почитаю Сталина, так что меня за это линчевать? По автору выходит так...mark nikitinСудьба Каддафи, Хусейна, Милошевича, постигнет весь народ России, если Народ не поймёт, что он в Оккупации, и что Путин спасает народ от уничтожения. Проснись народ, требуй возвращения Суверенитета, отнятого по твоему попустительству.ДенисДопустим народ не понимает и не поймёт, сколько ещё надо времени чтоб нас уничтожить, кто это будет делать и как?mark nikitinАлександр ГригоровВлажные мечты либеральной прокладки запада ...но не тешьте себя ...в 2024 народ выберет ВВ Путина еще два раза ...Астон Мартинтри ...нет - десять ...ДенисКак в бюллетени можно поставить две галки одному и тому же?Александр Григорова зачем две по одной на каждый стокДенисКакой ещё сток?Татьянка ЯцукКакая злорадная мразь накропала это дерьмо??? Опять Анальгин газы пускает?Alexander SimonovМожно много говорить о власти народа и демократии, но лучше чем это сделал Крылов в басне "лебедь, рак и щука" не скажешь. На счет оценки деятельности правителя тоже давно известен критерий такой оценки: это сравнительный анализ того, какой принимает страну правитель и какой она (страна) остается после него. Этот метод объективен, а все ваши мнения господа комментаторы (как восторженные, так и хулительные) можете оставить при себе для внутреннего потребления на кухне под пиво или чего покрепче.ИИринаИ НЕТ ничего из того ,что создал Путин за огромный срок -20 лет ,что было бы благом для России и российского народа . Всё также ,как и при Ельцине ,враги коммунистов выкачивают из России и российского народа колоссальные деньги ,вся та же чудовищная коррупция ,вся та же убогая сырьевая -импортная экономика .Тамара ФроловаРазве экономика, в которой экспорт сырья составляет около 20% сырьевая%Alexander SimonovВы где жили эту четверть века? Напомнить 1998 год? Дефолт, война в Чечне, теракты в городах России, вопящие солдатские "яжматьри", практически полное разрушение обороноспособности государства и полный развал в армии. Янки не растащили Россию по кускам, только потому, что посчитали все уже решено и можно не торопиться, на дорогах беспредел (и не понятно от кого больше -- от ментов или бандюков), дальнобои без гранаты в кармане в рейс не отправляются. Можно продолжать до бесконечности. И сравни с тем, что сейчас. Если не видишь разницы, то значит вы инвалид по зрению и слуху.ГБГеннадий БлиновДебилы успокойтесь! Не вам судить, история рассудит!!!ИИринаИстория уже рассудила ,что все ,кого навязывают своей стране и народу враги коммунистов на территории СССР -всегда действуют во вред стране и народу .ГБГеннадий БлиновА эти коммунисты знают, что такое коммунизм, может Вы знаете? Поверьте мне они понятия не имеют что такое коммунизм и пути его достижения!!!ДенисПредателей надо чтоб народ судил.Тамара ФроловаПутин первый создал прецедент не плевать на могилы правителей на Руси. Какие бы они не были, их выбирал народ. И плевать на их могилы- плевать на себя. Забудьте и живите дальше. Не будь таким плохим Ельцин, мы не узнали бы что такое плохой президент и что такое хороший. Очень мудрое решение. Прошлое не вернуть уже.ММарияМудро. Полностью поддерживаю.НШНина ШалеваВозраст снизился на 20 лет. Сейчас Владимиру Путину, примерно, 49 лет. Владимир Путин крайне энергичный и очень ответственный! В мире крайне сложная ситуация, создается военный союз англосаксов? Зачем им нужен этот военный союз? Да чтобы снова начинать везде войны! Статья провокационная, народ желает, чтобы Путин остался.Валерий Иванович ЕмельяненкоОстанется политиком поднявшим Россию с колен,вернувшим Крым и сделавшим многое для экономики. Хотелось чтоб был более решительным во внешней политике, вроде в Донбассе уже столько получивших российские паспорта,а получается наших граждан обстреливают и убивают укропы без последствий для себя. Может пора навести там должный порядок без оглядки на гейропу?Леонид БуравлевДебилу афтару хочу посоветовать, чтобы перед тем как писать херню с измышлениями "о возможной судьбе Путина...." изучил бы Конституцию РФ, Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года № 1098-1 «О Президенте РСФСР», ФЗ "О выборах Президента РФ" и другие законы и подзаконные акты регламентирующие деятельность Президента РФ во время исполнения служебных обязанностей и после ухода с поста!))) Дадут дебилам малограмотным доступ к компьютеру и интернету!Владимир ОробейЛЕОНИД!!! Конкретно тебе, от души, но не о тебе, а об этих дибилоидах. Эти фрики пиндосовские ждут-недождутса, когда Путин помрёт! В этом Инете постоянно всякая шушера Путина в "хвост и в гриву" поносит. А я каждый день езжу на работу - и что? Зажравшиеся падлы на лимузинах, внедорожниках, "Майбахах-Бентли- Мерседесах", суки, в пробках сидят, панимашь, на "работу" опаздывают, суки. Всё им Путин мешает, дорог, панимашь, мала. пастроиль! При горби-элцыне ржавая иномарка вызывала восхищение. Теперь машину поставить на парковку проблема. Твари не благодарные, вы, суки, Путину в ножки поклонитесь, жлобы мордастыеСергей ЯминовПутин был трудоголиком и порядочным человеком и останется таким в народной памяти навсегда. Откуда у наших русских людей, такая черная неблагодарность ко всем людям ?Владимир ОробейСогласен. Только почему был? Вы что? его уже похоронили? Но, главное не об этом. Мне особо нравится, когда всякая мерзота - что жиды в нашем тылу, что жиды пиндосовские постоянно заостряют внимание, что Путин "Бывший" КГБист. Усбагойтесь жидонедоумки, - в КГБ работали грамотные и очень образованные люди. Туда не каждого брали, а тем более с улицы, а тем более гнойзманов, швондеровичей, альбацев и прочую проблядь. Господи! Сколько же этих уродов моральных присосалось к телу России!Сергей ЯминовЯ знал некоторых сотрудников КГБ СССР, порядочные люди !Vladimir LioubimcevА им разве было выгодно показывать, кто они есть на самом деле?АВАлександр ВиноградовЕбанушка ты афтор,больше тебя ни как нельзя назвать.Вас либдрысню от слова ПУТИН в дрожь и пот бросает.Вы ПУТИНА должны на руках носить. А вот если приемником станет Кадыров,я вам не завидую.Вы говнюки наперегонки пешком будете до границы бежать. Кто не успеет- на лесоповал.Vladimir LioubimcevНе знаю. Не вангую, и никогда этим не занимался.ИИринаА я вангую ,что стоит только уйти Путину ,как враги коммунистов начнут хором трусливо скулить ,что они "расхлебывают " за ним ,как они во главе с Ельциным скулили ,что они "расхлебывают " за коммунистами ,потом во главе с Путиным 20 скулят ,что они "расхлебывают " за коммунистами и Ельциным .Артем ЛуспарянЗнаю точно одно , он будет в памяти народа вместе с горбачёвым и ельциным на одном пьедестале . Чуть пониже будут его подельники типа чубайса итп .Владимир БарышевЗа все что он натворил, народ долго ему помнить будет, пенсионную реформу и не только!SSoberingПенсионная реформа - это ультиматум подпиндосного правительства и такой же думы. Путин не внял их ультиматумам. Тогда эти подпиндосники призвали МВФ, который высадил десант в России и пригрозил обрушить все банки России, если Путин не подпишет реформу. Что такое обрушение наших банков надо тебе втолковывать? Надо про последствия этого обрушения писать? Думай головой, а не чужими мозгами из соцсетей!Skitalez ZhevajПусть либералы и предатели приспешники Запада и США, хают Путина, но он в сердцах простых людей останется хорошим и толковым политиком и государственным деятелем, который с колен поднял Россию, которая восстала из пепла, после правления пьяницы Ельцина, активно вооружилась и стала "непредсказуемым медведем". Путин является наиболее популярным политическим деятелем в мире. США напуганы тем, какой мощной и сильной стала Россия в настоящее время. Пока Путин В.В. является президентом РФ, то не допустит развала России, как бы не старались либералы приспешники США и Запада и не допустит внешнего управления, как на Украине, где американцы хозяйничают, как у себя дома.КотищевМолитесь уроды на Путина, каждый день желайте ему долгие лета и здоровья! Ибо Путин-2, пришедший за ним не оставит от вас, гнид даже мокрого места! А к этому все идет, времена наступают тяжелые и непростые для всего мира и для нас тоже и иметь под боком всякую сволочь для государства будет "себе дороже"! Утилизируют всех и за старые и за нынешние заслуги, тем более народ совсем не против!Наталья Суржик (Пономаренко)И что за гнида это накрапала? Да ещё и назвала себя "советский патриот". А уши ослиные так и торчат за всеми рассуждениями! С такими "патриотами" никаких врагов не нужно... Впереди трудные времена, очень трудные. Стране нужна единая рука. Я лично впервые отдала свой голос ЕР и уверена, что правильно поступила. А шавкам лучше заткнуться!!!Комментировать
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