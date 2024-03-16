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Пушков усомнился в вере Макрона в опасность поражения Украины для Франции

Пушков усомнился в вере Макрона в опасность поражения Украины для Франции

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поражение киевского режима в конфликте на Украине несет «экзистенциальную» угрозу для Франции, вряд ли серьезны и, возможно, сказаны с целью готовить Европу к вступлению в конфликт.

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