Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поражение киевского режима в конфликте на Украине несет «экзистенциальную» угрозу для Франции, вряд ли серьезны и, возможно, сказаны с целью готовить Европу к вступлению в конфликт.
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