На Алтае девушка получила от мужчины 25 тысяч рублей за испуг на озере

После этого подросток испытывала нравственные страдания и психологический стресс В Алтайском крае 16-летняя жительница села получила компенсацию морального вреда от нападения собаки, сообщает региональная ФССП.
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