В Свердловской области мигрант пытался обменять поддельные водительские права в отделении ГИБДД

В регистрационно-экзаменационном отделении Сухоложской ГИБДД произошел инцидент с участием молодого человека, который попытался обменять водительское удостоверение, выданное в одной из бывших союзных республик, на российский документ.
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