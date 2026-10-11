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Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15

Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15

Глава SpaceX рассчитывает провести 15-й испытательный полёт Starship в течение четырёх-шести недель. Илон Маск в новом интервью прокомментировал результаты 14-го испытательного полёта Starship.

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