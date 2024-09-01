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«У вас будет сын!» Глюкозе сообщили о беременности

«У вас будет сын!» Глюкозе сообщили о беременности

Совсем скоро певицу ожидает пополнение в семье. Глюкоза соцсети38-летняя Наталья Чистякова-Ионова, которая ранее была известна под сценическим псевдонимом Глюкоза, приходит в себя после скандального концерта в Красноярске.

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