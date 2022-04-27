Джон Джонс: «Миочич говорит, что в сентябре будет на пике. Я разочарован, но подожду»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и экс-лидер рейтинга P4P Джон Джонс рассказал, что его потенциальный оппонент Стипе Миочич намерен принять бой не раньше сентября 2022 года, хотя президент UFC Дэйна Уайт называл Международную бойцовскую неделю возможным временем проведения поединка.