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Царьград

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СК проверит стройку у братской могилы под Петербургом

СК проверит стройку у братской могилы под Петербургом

Следственный комитет проверит обстоятельства появления автомойки, АГЗС и строительной базы вблизи братской могилы защитников Петрограда от Юденича в поселке имени Морозова.

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