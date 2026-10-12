СК проверит стройку у братской могилы под Петербургом

Следственный комитет проверит обстоятельства появления автомойки, АГЗС и строительной базы вблизи братской могилы защитников Петрограда от Юденича в поселке имени Морозова.
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