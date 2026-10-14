Официальный дистрибьютор Li Auto в Беларуси объявил о начале предзаказов на гибридные кроссоверы L8 и L9 Новые Li Auto L8 и L9 появились в Беларуси, но пока только на бумаге.
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