Знаете ли вы, почему вождение опасно для зрения

﻿﻿Возможно, вы мало задумываетесь о том, что испытываете стресс во время вождения. Безаварийное вождение требует от водителя высокой степени концентрации, задействования всех когнитивных функций нашего организма, таких как зрение, осязание, слух, не говоря уже о мыслительных процессах в процессе.