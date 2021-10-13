МИР 24

633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    А что ученым больше нечем заняться?...Ученые объяснили ...
  • Grandad
    Да, похудеть ему полезно для здоровья.Саакашвили объяви...
  • Алекс М
    Повышают на копейки, а инфляция на рубли! А пиздежа про повышение на тысячи!Путин: Россиянам ...

Ракова рассказала, как будет приниматься решение о карантине для класса в школе Москвы

Ракова рассказала, как будет приниматься решение о карантине для класса в школе Москвы

Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх