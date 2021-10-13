Ракова рассказала, как будет приниматься решение о карантине для класса в школе Москвы

Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Решение о карантине для класса школы в Москве будут принимать только после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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