Происшествия

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В Волгоградской области полицейские спасли мужчину из горящего дома

Вечером 31 декабря во время несения службы по охране общественного порядка в поселке Даниловка полицейские заметили возгорание одного из домов.

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