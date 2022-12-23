Командование ВСУ перебрасывает инженерные подразделения на Краснолиманское направление Фото: GLOBAL LOOK PRESS Украинские войска усиливаются бронированной инженерной техникой и самоходными установками Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило усиленные инженерные подразделения на краснолиманское направление, отметив, что украинские войска усиливаются бронированной инженерной техникой и самоходными установками.