58-летний мужчина выплатил всю сумму долга, включая исполнительский сбор, как только приставы запретили ему выезд за границу.
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