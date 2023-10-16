III СТОЛЫПИН-ФОРУМ
ГлавнаяО форумеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Матыс
    За мигрантами поедет?Борис Титов посет...
  • галина
    Нам нужны рабочие, инженеры , конструкторы а не бизнесмены.В подмосковном Со...
  • светлана Цветкова
    Это вредитель какой-то! И не боится - видать крыша крепкая!Борис Титов предл...

Борис Титов обратил внимание Михаила Мишустина на риск нарушения принципов нового закона о госконтроле при принятии очередного федерального бюджета

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить контрольным ведомствам выпустить разъяснения на тему того, как прогнозный объем административных штрафов, заложенный в параметры будущего федерального бюджета, связан с оценкой их деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх