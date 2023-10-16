Борис Титов обратил внимание Михаила Мишустина на риск нарушения принципов нового закона о госконтроле при принятии очередного федерального бюджета

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить контрольным ведомствам выпустить разъяснения на тему того, как прогнозный объем административных штрафов, заложенный в параметры будущего федерального бюджета, связан с оценкой их деятельности.
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