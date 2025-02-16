Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, который уточняет порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.

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