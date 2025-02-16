Минздрав планирует изменить порядок медосвидетельствования водителей

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало проект приказа, который уточняет порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого токсического опьянения.
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