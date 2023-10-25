Михалков вывел на чистую воду Пескова и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Erl Schweizer У президента России есть одна и положительная, и отрицательная черта, это смотря с какой стороны смотреть: В.Путин не кидает друзей даже вопреки здравому смыслу (президент обязан служить государству, а помогать друзьям он обязан исключительно из своего кармана, но не из государственной казны), в любой ситуации до последнего президент защищает людей, с которыми ему удобно работать, к которым он привык. По-человечески, среди людей обычных, не наделенных высокими государственными постами, должностями, это положительные качества. Президент же обязан служить только государству, которое доверило ему управление, даже в тех случаях, когда обязанности президента превыше его личных пристрастий, желаний и эмоций. Население не всегда грамотное, но убог тот начальник, который не понимает, что обманывать 150 миллионов человек бесконечно не получится.

Александр Рожков А чё? Во всей необъятной стране не нашлось ни кого, кроме михалкова, выводить на чистую воду? Дожили! А остальных выводильщиков кое кто их некоторых уже зачистил? Да! А откуда у михалкова чистая вода ни хто ни знает?