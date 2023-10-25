Наверняка многие в курсе того, что в Россию начинают просачиваться те, кого с легкой руки пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называют в России "испуганными патриотами".
Михалков вывел на чистую воду Пескова и озвучил неудобную правду про Ани Лорак
Комментарии
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Erl Schweizer
У президента России есть одна и положительная, и отрицательная черта, это смотря с какой стороны смотреть: В.Путин не кидает друзей даже вопреки здравому смыслу (президент обязан служить государству, а помогать друзьям он обязан исключительно из своего кармана, но не из государственной казны), в любой ситуации до последнего президент защищает людей, с которыми ему удобно работать, к которым он привык. По-человечески, среди людей обычных, не наделенных высокими государственными постами, должностями, это положительные качества. Президент же обязан служить только государству, которое доверило ему управление, даже в тех случаях, когда обязанности президента превыше его личных пристрастий, желаний и эмоций. Население не всегда грамотное, но убог тот начальник, который не понимает, что обманывать 150 миллионов человек бесконечно не получится.
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2 д.
Александр Рожков
А чё? Во всей необъятной стране не нашлось ни кого, кроме михалкова, выводить на чистую воду? Дожили! А остальных выводильщиков кое кто их некоторых уже зачистил? Да! А откуда у михалкова чистая вода ни хто ни знает?
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2 д.
СимАчка Пушистая
ребят...а не проще ли просто не смотреть телек? на все эти рожи сытые, которые уже в экран не вмещаются - не смотреть? игнорить эти "голубые" огоньки, которые и правда давно уже голубые. Игнорить первый канал с его шоу из кунсткамеры, где поют и пляшут мумии с тоннами грима на лице, старые, сушёные мумии, которые пели и плясали ещё в пору нашего далёкого детства. Мумии, которые перекрывают дорогу на эстраду молодым талантам (зачем у нас вообще проводится шоу "Голос"?) лично я зомбоящик не смотрю уже лет 6, и ничего не потеряла...мозги не засираются, занимаюсь тем,ч то нравится - такое счастье.
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4 час.
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