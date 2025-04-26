Бородавко: ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей Большунова

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым ударом уничтожили дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области, заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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