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Бородавко: ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей Большунова

Бородавко: ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей Большунова

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым ударом уничтожили дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области, заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

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