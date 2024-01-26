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Спички - не игрушка

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Нанятая за деньги очередь: Кто заплатил противникам Путина выстроившимся в длинную очередь к Надеждину

Нанятая за деньги очередь: Кто заплатил противникам Путина выстроившимся в длинную очередь к Надеждину

Интересная жизнь с Vera Star Уже который день подряд средства массовой информации и различные Telegram-каналы смакуют новость о том, что в России наблюдаются длинные очереди состоящие из людей готовых отдать свои подписи за кандидата в президенты Бориса Надеждина.

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