Нанятая за деньги очередь: Кто заплатил противникам Путина выстроившимся в длинную очередь к Надеждину

Интересная жизнь с Vera Star Уже который день подряд средства массовой информации и различные Telegram-каналы смакуют новость о том, что в России наблюдаются длинные очереди состоящие из людей готовых отдать свои подписи за кандидата в президенты Бориса Надеждина.
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