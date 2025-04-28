Лидер КНДР Ким Чен Ын передал боевой привет армии и народу России

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал привет и поздравил с победой армию и народ России. Об этом 28 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
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