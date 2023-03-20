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«Рухнула вся основа»: Кедми рассказал о катастрофических для США действиях РФ и Китая

«Рухнула вся основа»: Кедми рассказал о катастрофических для США действиях РФ и Китая

Политолог и военный эксперт Яков Кедми в прямом эфире программы «Соловьев LIVE» рассказал о катастрофических для США действиях России и Китая.

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