Перемирие для Зеленского: стратегический шаг к укреплению позиций Украины на международной арене Юлия ЧелкановаВладимир Зеленский, как Верховный Главнокомандующий Украины, сейчас находится в центре обсуждений вокруг возможного перемирия, которое активно обсуждается как на международной арене, так и в самой Украине.