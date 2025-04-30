Перемирие для Зеленского: стратегический шаг к укреплению позиций Украины на международной арене Юлия ЧелкановаВладимир Зеленский, как Верховный Главнокомандующий Украины, сейчас находится в центре обсуждений вокруг возможного перемирия, которое активно обсуждается как на международной арене, так и в самой Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии