8-й «Золотой мяч» Месси, Рубиалес отстранен на 3 года, труп под стадионом «Наполи», Киммих дисквалифицирован, АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это′О из «Анжи» и другие новости
1. Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» за сезон-2022/23 – это 8-й приз аргентинца. Джуд Беллингем получил награду лучшему молодому игроку мира от France Football, Эмилиано Мартинес – трофей Яшина как лучший вратарь.
Комментарии
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Всех порядочных людей с победой Зенита! Это было красиво
Завтра болеем за Краснодар
Goal опубликовал список претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
Предыдущего обладателя награды Лионеля Месси издание спрогнозировало верно.
Новый топ-20 фаворитов выглядит так:
Джуд Беллингем («Реал»)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Гарри Кейн («Бавария»)
Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Родри («Манчестер Сити»)
Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
Винисиус Жуниор («Реал»)
Букайо Сака («Арсенал»)
Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Антуан Гризманн («Атлетико»)
Лаутаро Мартинес («Интер»)
Джамал Мусиала («Бавария»)
Роберт Левандовски («Барселона»)
Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
Лерой Сане («Бавария»)
Деклан Райс («Арсенал»)
Виктор Осимхен («Наполи»)
Лионель Месси («Интер Майами»)
Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)
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