Правда.ру

2 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Белимов
    Однако так и я могу ванговать, а что он не говорит как это делать? Надо границу перекрыть, а без этого эти суки как г...Баранец заявил, ч...
  • Зоя Жук
    Болгария неадекват. Жила за счет туризма. А ещё пытается восстановить поставки газа из РФ. Там есть в правительстве л...ЕС мстит россияна...
  • Егор Шмарин
    Путин о решение Аллы Пугачевой стать иногентом: Аллочка вы живёте вчерашним днёмЮрист о планах Пу...

Стремоусов: пленные украинские солдаты не хотят возвращаться на Украину

Стремоусов: пленные украинские солдаты не хотят возвращаться на Украину

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что военнослужащие, которые попали в плен в ходе боёв у границ региона, не хотят возвращаться на Украину, чтобы вновь не стать пушечным мясом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх