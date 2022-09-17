Стремоусов: пленные украинские солдаты не хотят возвращаться на Украину

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что военнослужащие, которые попали в плен в ходе боёв у границ региона, не хотят возвращаться на Украину, чтобы вновь не стать пушечным мясом.