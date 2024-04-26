Диетолог Богданова: смех сжигает 40 калорий за десять минут

В современном мире человек все чаще сталкивается с длительным и хроническим стрессом. Однако по словам диетолога и нутрициолога Зои Богдановой, снижение уровня стресса может быть достигнуто не только с помощью медитации или спорта, но также и через смех и зевоту, передает радио Sputnik.